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Молдавский премьер сообщила о намерении продолжать переговоры с РФ по газу

  /   Обновлено: 23 октября 2021 15:11
Экономика
Молдавский премьер сообщила о намерении продолжать переговоры с РФ по газу
Новостное агентство «Харьков»  /  Степан Яцко

Кишинев, 23 октября. Переговоры между компаниями «Молдовагаз» и «Газпром» о продлении контракта на поставку природного газа будут продолжены, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире телеканала Moldova 1.

Она уточнила, что стороны продолжают обсуждение экономического аспекта. По ее словам, Кишинев и Москва хотят определить, сколько должен стоить российский газ и какие объемы будут поступать в республику.

Гаврилица ранее заявила, что Молдавия не признает долг перед Россией за предыдущие поставки газа. Страна задолжала Москве около 700 млн долларов.

Накануне в Москве прошли переговоры между представителями Молдавии и компанией «Газпром» о новом контракте. Стороны не смогли прийти к компромиссу. Москва предложила Кишиневу цену на 25% ниже рыночной при условии выплаты долга, однако молдавская сторона отказалась, сославшись на отсутствие денег.

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Газпром газ молдавия гаврилица
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