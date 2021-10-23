The National Interest: Киев поставил США танк через восемь лет после заключения контракта

Вашингтон, 23 октября. Украинский танк Т-84БМ «Оплот», который Вашингтон заказал у Киева в 2012 году, доставлен в США. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Договор на поставку танка был подписан еще в 2012 году, однако украинская сторона не торопились выполнять свою часть соглашения. При этом за восемь лет стоимость «Оплота» для американских заказчиков значительно возросла.

По данным журналистов, Пентагон заплатил за украинский танк порядка семи миллионов долларов. Аналогичная машина, созданная для компании «Укрспецэкспорт», оценивается в три миллиона долларов, а стоимость одного танка «Оплот-Т» для Таиланда составила 4,9 миллиона долларов. При этом остается непонятным, зачем американским военным потребовался один украинский танк. Многие эксперты полагают, что его будут использовать в качестве мишени на учениях.

Новая боевая машина была отправлена в США 10 октября. Однако до отправки танк продемонстрировали на выставке «Оружие и Безопасность — 2021», а также на параде по случаю 30-летней годовщины независимости Украины в Киеве.

Стоит отметить, что «Оплот» является модификацией советского танка Т-80. Украинская машина неоднократно подвергалась критике. Многие эксперты отмечают, что «новые» украинские танки создаются путем незначительных переделок старых советских машин.