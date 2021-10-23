Инфекционист Акинфиев рассказал, при каких обстоятельствах может быть продлен локдаун

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжает расти уже седьмую неделю, число заболевших больше прежнего. Побиты рекорды как по госпитализации, так и по выявлению заражений. В связи с этим во многих регионах РФ с 30 октября по 7 ноября, а где-то и раньше, вводится локдаун.

Мэрия Москвы уже рассматривает возможность продления режима ограничений. Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, при каких обстоятельствах локдаун может затянуться.

«Самый основной фактор, на который ссылаются власти, когда вводят какие-то изменения в противоэпидемические мероприятия, — это не количество новых случаев, как многие думают, а количество госпитализаций — а именно свободных коек. Когда коечный фонд уменьшается, то именно из-за этого вводятся дополнительные мероприятия», — объяснил собеседник ФАН.

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Лучшим вариантом на сегодняшний день, который позволял не вводить локдаун, был перевод части сотрудников на удаленку, но ситуация ухудшается, поэтому были приняты радикальные меры, подчеркнул Акинфиев.

«Вводится локдаун для того, чтобы снизить трафик внутри города, снизить пассажиропоток в общественном транспорте — тем самым не то чтобы прервать цепочку заражений, а дать некоторую передышку в крупных стационарах, чтобы увеличить коечный фонд. Если в течение нерабочей недели коечный фонд будет перегружен, то тогда власти будут вынуждены продлевать локдаун», — рассказал инфекционист.

Высока вероятность, что большее число сотрудников будет продолжать работу дистанционно, также это может коснуться учебы в школах и вузах, отмечает эксперт.

«Экономически очень опасен локдаун. Тяжелая финансовая нагрузка идет не только на малый бизнес, как все думают, но и на правительство и бюджет города», — резюмировал инфекционист.

Ранее руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев посоветовал россиянам с медотводом перейти на удаленку или уехать за город, чтобы защититься от болезни. Помимо соблюдения режима самоизоляции, эксперт рекомендует пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.