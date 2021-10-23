Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов устроил пьяный скандал в «Ельцин Центре»

Екатеринбург, 23 октября. Концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова завершился скандалом. Зрители заподозрили, что музыкант был пьян, поэтому со сцены говорил нелицеприятные вещи.

Вадим Самойлов принял участие в фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Бывший солист «Агаты Кристи» со сцены категорично высказался в адрес сотрудников «Ельцин Центра» и представителей ЛГБТ. Зрители начали покидать зал после того, как артист заявил, что в зале есть «борзая тупорылая».

«Вы нам площадки предоставляете, а мы знаем, чем вы здесь занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой либеральных ценностей», — заявил Самойлова, который не стал останавливаться после оскорбления фанатов.

В конце выступления идейный вдохновитель Евгений Горенбург извинился перед всеми, кого обидел Вадим Самойлов. Он пообещал сотрудникам «Ельцин Центра», а также жителям Свердловской области, что обсудит случившееся с музыкантом.

Фестиваль «Ночь музыки» состоялся в Екатеринбурге 22 октября. Кроме Вадима Самойлова в мероприятии участвовала молодая певица Клава Кока. Одним из хедлайнеров выступления стал Леонид Агутин.