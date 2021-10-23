Бельгийский защитник «Спартака» Кофрие ответил на критику со стороны фанатов

Москва, 23 октября. Новичок столичного «Спартака» Максимилиано Кофрие ответил на критику со стороны болельщиков красно-белых.

Бельгиец Максимилиано Кофрие, перешедший в «Спартак» в летнее трансферное окно, заявил, что понимает недовольство некоторых фанатов московского клуба его трансфером. Об этом 24-летний защитник рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Болельщиков можно понять. На старте сезона команда переживала не лучшие времена, а тут приезжает футболист из Бельгии, имя которого мало кому известно. Мне остается только выкладываться на поле. Надеюсь, ситуация будет становиться лучше», — подчеркнул игрок красно-белых.

Кофрие перешел в «Спартак» из бельгийского «Сент-Трюйдена», подписав четырехлетний контракт. Защитник принял участие в шести матчах московского клуба, отметившись одной результативной передачей.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил высокий уровень игроков атакующей линии «Спартака» в преддверии матча РПЛ. Центральный поединок 12-го тура чемпионата России по футболу пройдет в Петербурге 24 октября.