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Бельгийский защитник «Спартака» Кофрие ответил на критику со стороны фанатов
Спорт
Бельгийский защитник «Спартака» Кофрие ответил на критику со стороны фанатов
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander

Москва, 23 октября. Новичок столичного «Спартака» Максимилиано Кофрие ответил на критику со стороны болельщиков красно-белых.

Бельгиец Максимилиано Кофрие, перешедший в «Спартак» в летнее трансферное окно, заявил, что понимает недовольство некоторых фанатов московского клуба его трансфером. Об этом 24-летний защитник рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Болельщиков можно понять. На старте сезона команда переживала не лучшие времена, а тут приезжает футболист из Бельгии, имя которого мало кому известно. Мне остается только выкладываться на поле. Надеюсь, ситуация будет становиться лучше», — подчеркнул игрок красно-белых.

Кофрие перешел в «Спартак» из бельгийского «Сент-Трюйдена», подписав четырехлетний контракт. Защитник принял участие в шести матчах московского клуба, отметившись одной результативной передачей.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил высокий уровень игроков атакующей линии «Спартака» в преддверии матча РПЛ. Центральный поединок 12-го тура чемпионата России по футболу пройдет в Петербурге 24 октября.

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