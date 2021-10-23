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Шойгу ответил на призыв главы минобороны Германии говорить с Россией с позиции силы

  /   Обновлено: 23 октября 2021 15:15
Армия
Шойгу ответил на призыв главы минобороны Германии говорить с Россией с позиции силы
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 23 октября. Переброска войск НАТО к границам России и угрозы в адрес Москвы могут обернуться серьезными последствиями для Запада. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр отреагировал на слова главы минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия, отметив, что подобные заявления не способствуют конструктивному диалогу между Москвой и НАТО.

«НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам.Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, — министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО», — заявил глава Минобороны РФ.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен «продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости». По ее словам, Москва якобы «несет угрозу» для партнеров НАТО в странах Балтии и Черноморском регионе, поэтому с ней следует говорить с позиции силы.

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россия нато шойгу
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