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Redmi Note 11 Pro выпустят в фиолетовой расцветке
Технологии
Redmi Note 11 Pro выпустят в фиолетовой расцветке
Prt Scr ithome.com  /  ithome.com

Пекин, 23 октября. Новый смартфон китайского производителя Xiaomi Redmi Note 11 Pro выйдет фиолетовом оттенке. Он станет необычной альтернативой темно-зеленому цвету.

Как сообщает источник ITHome, фиолетовый и темно-зеленый будут доступны в моделях Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Те, кто предпочитает более классические оттенки, смогут приобрести Note 11 Pro в сером или черном цвете. Что касается второго смартфона, то он также будет предложен в черном.

Базовый Redmi Note 11 появится на рынке в трех цветах. Пользователи смогут выбрать между серым, черным или зеленым.

Покупателям новинок предложат не только разные расцветки, но и конфигурации памяти. Например, у Redmi Note 11 Pro и Pro+ будут версии на 128 Гб и оперативной памятью 6 или 8 Гб, а также вариант на 8/256 Гб.

Ранее Xiaomi по ошибке представила доступный смартфон Redmi 10. Компания опубликовала пресс-релиз с описанием девайса, но затем поспешно удалила его.

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