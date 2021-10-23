Блогер Голос Мордора: «Почему «Агенты людей» — самые настоящие самозванцы»

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У российской «оппозиции» давеча состоялась акция — самая масштабная и громкая за последнее время, но не в реале, а в виртуальном формате. Если говорить честно, похожа она была на самую настоящую агонию.

Некие СМИ решили провести марафон в поддержку тех, кто получил статус иностранного агента. Назвали громко — «Агенты людей», правда, не уточнили при этом, каких именно людей. Главные устроители акции, конечно же, «Эхо Москвы», «Дождь»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), «Новая газета» и иже с ними. Марафон продолжался шесть часов, приглашены были всевозможные именитые музыканты, играющие во фронду, «совестливые» журналисты, общественные деятели и правозащитники. И в процессе этого действа, конечно же, был организован сбор подписей в поддержку — любимое занятие.

Я повторюсь, этот перфоманс продолжался долгих шесть часов. Но, как оказалось, без особого результата. Потому что страна этот марафон словно вообще не заметила, а подписей удалось собрать жалкое количество — порядка семи тысяч. В многомиллионной стране в течение шести часов во время эфира нескольких СМИ, которые сами себя именуют чуть ли не народными!

Уместно провести параллель с другим сбором подписей — в пользу «берлинского пациента», а ныне заключенного одной из колоний города Петушки. Там вообще были тепличные условия: сиди себе перед компьютером на диване и тыкай пальцем. Да и времени было дано много, причем организаторы поставили достаточно скромную цель — всего 500 тыс. подписей. Но не собрали. Не смогли. А потом данные тех, кто отмечался на этом сайте, и вовсе утекли во всеобщий доступ. Очень нехорошо получилось.

Самое удивительное — все эти персонажи до сих пор считают себя выразителями воли народных масс. Народные массы даже не в курсе, но это неважно: их можно не спрашивать. В конце концов, на Руси достаточно богатая история самозванцев, и господа «оппозиционеры», похоже, решили использовать именно этот опыт.

Они постоянно твердят, что они и есть — та самая лучшая, думающая часть российского общества, та самая интеллигенция, к мнению которой надо прислушиваться. Вот самое настоящее самозванство, ведь они узурпировали право называться «лучшей частью общества». Никто их таковыми не считает, большая часть российского общества даже и не знает об их существовании. Люди живут, трудятся, растят детей и не догадываются, что где-то в стране есть люди, которые присвоили себе право решать за весь народ. Только подумайте, что они натворят, если дорвутся до власти! Успокаивает лишь то, что сия миссия невыполнима.

Федеральное агентство новостей /

Количественно — их мизер. В масштабах всей России число просто незаметное. Но это неважно, если есть хорошие зарубежные спонсоры. Например, главред «Новой газеты» господин Муратов недавно стал нобелевским лауреатом. А много ли народу в России вообще в курсе, что есть такой Муратов и «Новая газета»? Или тот же Навальный, который стал лауреатом премии Сахарова. Кому в Европарламенте, который присуждал эту премию, интересно, что поддержка Навального в России составляет какие-то жалкие проценты, близкие к статистической погрешности?

Но премия Сахарова — особый случай. Не так давно ее получил режиссер-террорист Олег Сенцов, а вместе с Навальным на нее номинировалась бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, пришедшая к власти в результате переворота, но затем с треском проигравшая выборы и арестованная за измену родине. В общем, у Навального компания просто отличная. Вот бы еще педофилу из «Мемориала»2 (организация, выполняющая функции иностранного агента) Дмитриеву ее дали, совсем бы хорошо было.

Обратите внимание на количество СМИ-участников — их просто не счесть! Такое впечатление, что они размножаются, как амебы или инфузории-туфельки. Их тьма, наверное, больше, чем оппозиционных журналистов. Просто те ребята — многостаночники, которые успевают там и сям. Благо современные технологии делать это позволяют. И ведь эти СМИ на что-то живут. Судя по их образу жизни, живут очень неплохо, можно даже сказать, жирно. Причем аудитории у них — кот наплакал.

Никакие донаты, пожертвования или еще что-то в этом роде такую вольготную жизнь обеспечить не в состоянии. Да и рекламодатели — не дураки: не будут платить за рекламу медиа, аудитория которого составляет пару тысяч человек и десяток тысяч ботов. Так, откуда денежки?! Но этот вопрос — риторический.

А в сухом остатке — то, что на самом деле никакой несистемной оппозиции, которая бы выражала волю количественно значимой группы населения, попросту нет. Есть хорошо устроившиеся и узурпировавшие звание «интеллигенция» персонажи, которые дурят людям головы, работают на Запад и спонсируются тоже оттуда. Статус иностранных агентов точно определяет их суть.

А название «Агенты людей» — крайне размытое: или уточните, или же вас опять можно обвинить в том, что вы узурпировали себе право говорить от имени всех людей. Не надорветесь?

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Организация, выполняющая функции иностранного агента