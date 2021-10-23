Работа Славянской ТЭС на Украине остановилась из-за отсутствия угля

Киев, 23 октября. Расположенная в Донецкой области Славянская ТЭС прекратила работу из-за отсутствия угля, сообщила национальная компания «Укрэнерго».

Оба блока станции не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, говорится в сообщении. По данным украинского министерства энергетики, отставание от графика накопления угля на Славянской ТЭС составляет 200 тысяч тонн. Сейчас запасы станции в 4,5 раза ниже нормы.

По состоянию на 22 октября на Украине не работало 43 из 69 тепловых энергоблоков. Каждый второй из них не функционирует из-за отсутствия угля.

Лидер парламентской фракции «Батикивщина» Юлия Тимошенко ранее заявила о начале полномасштабного энергетического кризиса на Украине. Она призвала правительство ввести чрезвычайное положение и пересмотреть проект бюджета в связи с высокими ценами на газ. Политик также предупредила, что через месяц при развитии негативного сценария украинцы не смогут себе позволить продукты первой необходимости.