Глава ЦИК Узбекистана констатировал полную готовность страны к выборам президента

Ташкент, 23 октября. Центризбирком Узбекистана в соответствии с местным законодательством провел необходимые мероприятия в рамках подготовки к выборам президента, сообщил глава комиссии Зайниддин Низамходжаев.

По словам председателя ЦИК, Узбекистан завершил необходимые процедуры и полностью готов к проведению выборов главы государства.

«Для проведения выборов ЦИК создал окружные и избирательные комиссии, а также провел комплекс необходимых подготовительных мероприятий, которые позволят на высоком организационном уровне провести назначенные на 24 октября выборы президента Узбекистана», — сообщил Низамходжаев.

Как стало известно ранее, в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и президента Узбекистана. Во время переговоров стороны обсудили обстановку в Афганистане.