Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 16:21
16:21
Общество
Русский Халк отбуксировал 14-тонный КамАЗ с водой и надул до разрыва две грелки
16:21
Происшествия
Полицейский автомобиль перевернулся при столкновении с легковушкой в Челябинске
16:17
Происшествия
Полицейские задержали брянского пенсионера за стрельбу в участкового
16:17
Весь мир
Суданские лидеры договорились о роспуске Суверенного совета и кабинета министров
16:16
Происшествия
Двух женщин задержали после отравления людей спиртным в Оренбургской области
16:16
Экономика
Ремонт сгоревшей птицефабрики в Бийске обойдется «Черкизово» в 1 млрд рублей
16:12
Общество
Онколог Каприн дал советы по вакцинации от коронавируса для больных раком
16:12
Весь мир
Десятки йеменских беженцев прибыли в сомалийский город Босасо
16:10
Спорт
«Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» в гостевом матче 12-го тура РПЛ
16:09
Общество
Святая Матрона Московская предсказала человечеству смерть без войны в 2022 году
Все новости

Глава ЦИК Узбекистана констатировал полную готовность страны к выборам президента
Политика
Глава ЦИК Узбекистана констатировал полную готовность страны к выборам президента
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Ташкент, 23 октября. Центризбирком Узбекистана в соответствии с местным законодательством провел необходимые мероприятия в рамках подготовки к выборам президента, сообщил глава комиссии Зайниддин Низамходжаев.

По словам председателя ЦИК, Узбекистан завершил необходимые процедуры и полностью готов к проведению выборов главы государства.

«Для проведения выборов ЦИК создал окружные и избирательные комиссии, а также провел комплекс необходимых подготовительных мероприятий, которые позволят на высоком организационном уровне провести назначенные на 24 октября выборы президента Узбекистана», — сообщил Низамходжаев.

Как стало известно ранее, в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и президента Узбекистана. Во время переговоров стороны обсудили обстановку в Афганистане.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава ЦИК Узбекистана констатировал полную готовность страны к выборам президента
выборы узбекистан цик
Комментировать