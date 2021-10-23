Пробку из-за забастовки в Сочи сняли с высоты птичьего полета

Жители Краснодарского края устроили забастовку из-за введения одностороннего движения на трассе Адлер — Альпика-Сервис. Очевидцы зафиксировали на камеру, что происходило с транспортной обстановкой в регионе.

На кадрах видна многокилометровая пробка, возникшая из-за перекрытия дороги недовольными гражданами.

Местные жители сняли на телефон, как людям приходилось бросать машины и идти до аэропорта пешком.

В итоге власти города отреагировали на жалобы и вернули двустороннее движение на трассе. Эту информацию подтвердил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Теперь автомобилисты смогут преодолевать дорогу без пробок.