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Глава МИД Кулеба уверен в скором вступлении Украины в НАТО и Евросоюз
Политика
Глава МИД Кулеба уверен в скором вступлении Украины в НАТО и Евросоюз
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 23 октября. Членство Украины в НАТО и Евросоюзе является вопросом времени, считает министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Дипломат рассказал, что соответствующие организации являются институциональным проявлением свободного мира, а Киев сумел защитить свою свободу и демократию. По его словам, Украина в скором вступит в Евросоюз и НАТО.

«Мы активно движемся к ЕС и НАТО, реализуя направление политики, определяемое конституцией, и стратегию внешнеполитических действий», — сказал министр.

Кулеба добавил, что Украина является «оплотом свободы и демократии» по сравнению с другими странами.

Ранее Дмитрий Кулеба назвал Европу неполноценной без Украины. По его словам, Брюссель должен дать гарантии, что страну примут в состав Евросоюза.

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Все новости / Политика / Глава МИД Кулеба уверен в скором вступлении Украины в НАТО и Евросоюз
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