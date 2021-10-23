Глава МИД Кулеба уверен в скором вступлении Украины в НАТО и Евросоюз

Киев, 23 октября. Членство Украины в НАТО и Евросоюзе является вопросом времени, считает министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Дипломат рассказал, что соответствующие организации являются институциональным проявлением свободного мира, а Киев сумел защитить свою свободу и демократию. По его словам, Украина в скором вступит в Евросоюз и НАТО.

«Мы активно движемся к ЕС и НАТО, реализуя направление политики, определяемое конституцией, и стратегию внешнеполитических действий», — сказал министр.

Кулеба добавил, что Украина является «оплотом свободы и демократии» по сравнению с другими странами.

Ранее Дмитрий Кулеба назвал Европу неполноценной без Украины. По его словам, Брюссель должен дать гарантии, что страну примут в состав Евросоюза.