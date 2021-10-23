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Оружие дважды случайно стреляло на съемках фильма «Ржавчина» до инцидента с Болдуином

  /   Обновлено: 23 октября 2021 14:33
Общество
Оружие дважды случайно стреляло на съемках фильма «Ржавчина» до инцидента с Болдуином
Global Look Press  /  AUG

Лос-Анджелес, 23 октября. Члены съемочной группы фильма «Ржавчина», на площадке которого произошла трагедия с участием актера Алека Болдуина, жаловались на несоблюдение безопасности. По словам участников команды, оружие дважды случайно стреляло еще до инцидента.

Как рассказали члены съемочной группы изданию Los Angeles Times, 16 октября дублеру Болдуина передали пистолет, сообщив, что в нем нет патронов, в том числе холостых. Однако он произвел два случайных выстрела из оружия. При этом инцидент никак не расследовали.

«Не было никаких совещаний по вопросам безопасности. Не было никакой гарантии, что это не повторится снова. Все, чего они хотели, — это спешить, спешить, спешить», — отметили источники.

По словам участников команды фильма «Ржавчина», они сообщали о проблемах руководству, но их сигналы проигнорировали. Производственная компания ленты при этом утверждает, что не получала официальных жалоб.

Напомним, Алек Болдуин выстрелил на площадке из реквизитного пистолета, но в стволе оказался боевой патрон. В результате ранение получила оператор Галина Хатчинс, которая позднее скончалась. Кроме того, пострадал режиссер фильма Джоэл Соуса. По данным зарубежных СМИ, оружие для Болдуина готовила женщина, пришедшая в профессию лишь недавно.

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