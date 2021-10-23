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Скорая помощь приехала в итальянский отель, где Собчак вела свадьбу экс-сенатора Вавилова
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Скорая помощь приехала в итальянский отель, где Собчак вела свадьбу экс-сенатора Вавилова
Общество
Скорая помощь приехала в итальянский отель, где Собчак вела свадьбу экс-сенатора Вавилова
Global Look Press  /  Emanuela Bianconi/Keystone Press Agency

Милан, 23 октября. Свадьбу бывшего сенатора Андрея Вавилова и конкуристки Софи-Антуанетты Дилуа отмечали в итальянском Grand Hotel Tremezzo, ведущей торжества была Ксения Собчак. Через какое-то время к зданию отеля приехала скорая помощь.

Известный бизнесмен Андрей Вавилов в 60 лет женился на 24-летней девушке. Гостями свадьбы стали представители российского шоу-бизнеса. Закрытая вечеринка состоялась на озере Комо в Италии. Кроме Ксении Собчак и Максима Галкина на мероприятии присутствовала Любовь Успенская. Возле отеля, где остановились звезды, заметили скорую, но кто и для кого ее вызвал, неизвестно.

«Сначала к гостинице, где остановилась часть гостей из России, прибыла первая помощь. В Италии сначала на вызов приезжают именно ее специалисты — они проводят осмотр, после чего либо помогают сами, либо вызывают скорую для госпитализации», — пишет Пятый канал.

Что именно произошло на свадьбе экс-сенатора Вавилова, пока не известно. Соответствующая информация уточняется. Машина «неотложки» стояла возле отеля некоторое время.

Знаменитых гостей на празднование доставили частным самолетом. Молодожены позаботились, чтобы селебрити жили в комфортных условиях в пятизвездочном отеле рядом с Миланом. Список гостей рассекретила дизайнер Джулия Дилуа, которая опубликовала Stories в Instagram.

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