Москва и Подмосковье стали лидерами среди регионов по выдаче ипотеки

Москва, 23 октября. Россияне в сентябре 2021 года оформили 149 тысяч ипотечных кредитов, сообщили в «Объединенном кредитном бюро». Лидерами среди регионов по выдаче ипотеки стали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

В то же время Москва и Петербург лидируют по падению спроса на ипотеку. В обоих городах выдача ипотеки за первый месяц осени сократилась на 35% в годовом выражении.

Всего в третьем квартале в России было выдано 435 тысяч ипотечных кредитов, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре рынок сократился на 4% по сравнению с августом и на 23% относительно прошлогодних показателей.

Гендиректор ОКБ Артур Александрович объяснил снижение выдач изменением условий программы льготного кредитования и ростом процентных ставок. Он напомнил, что сейчас она еще действует, но из-за ограничений по максимальному размеру кредита она оказалась практически недоступной для Москвы и Петербурга.

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