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TMZ: готовившая для Болдуина оружие женщина недавно пришла в профессию
Общество
TMZ: готовившая для Болдуина оружие женщина недавно пришла в профессию
Global Look Press  /  Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 23 октября. Женщина, которая готовила оружие для актера Алека Болдуина на съемках фильма «Ржавчина», занялась этой профессией совсем недавно. Об этом сообщил портал TMZ.

Около месяца назад специалистка стала гостьей одного из подкастов. Там она поделилась первым опытом работы на съемочной площадке. По словам женщины, впервые она занималась этим на съемках фильма «Старый путь» с Николасом Кейджем. Эта лента должна выйти на экраны в 2022 году.

Как пишут заграничные СМИ, отец готовившей оружие для Болдуина сотрудницы — Телл Рид, который очень известен в Голливуде как оружейник. Он работал на съемках фильмов Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» и «Однажды в... Голливуде».

Напомним, на съемках «Ржавчины» Болдуин выстрелил из оружия, в котором должны были находиться холостые пули. Однако в стволе оказался боевой патрон, и его осколки попали в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу.

Хатчинс пытались спасти, но она скончалась после инцидента. Оператор была уроженкой Украины. Ее родители требуют наказать тех, кто виновен в смерти их дочери.

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актер болдуин хатчинс
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