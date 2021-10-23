Ростовские вузы переходят на дистанционный формат

Ростов-на-Дону, 23 октября. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки часть донских вузов решила перевести учащихся на дистанционный формат обучения.

Первым с такой инициативой выступил Южный Федеральный университет, переведя в дистанционный формат два факультета еще с 19 октября. Как пояснили в учебном заведении, такие меры были необходимы в связи с положительными пробами на коронавирус у некоторых студентов и сотрудников одного из факультетов.

ДГТУ и РГУПС заявили о дистанционной форме обучения для студентов с 25 октября. В техническом университете пояснили, что подобный формат обучения вводится в соответствии с рекомендациями министерства науки и высшего образования и постановлением регионального правительства.

Университет путей сообщения отправляет на дистанционный формат учащихся и преподавателей до 8 ноября, однако сохраняет за ними возможность приходить в университет.

Пресс-службы вузов сообщают, что для части студентов в дистанционном формате пройдет и промежуточная аттестация, которая не повлияет на уровень знаний.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области с 20 октября вступают в силу дополнительные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.