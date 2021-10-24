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Детский омбудсмен Волынец объяснила, как использовать маткапитал для улучшения жилищных условий
Общество
Детский омбудсмен Волынец объяснила, как использовать маткапитал для улучшения жилищных условий
Фото из личного архива Ирины Волынец  / 

В Российской Федерации тратить маткапитал можно на установленные законом цели, например, на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии матери и т. д. Можно разделить средства маткапитала на разные цели. Если цель — улучшить жилищные условия, стоит вспомнить о нескольких нюансах, рассказала в беседе с ФАН Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан.

Напомним, с 2020 года семьи могут получить маткапитал при рождении первенца. Его размер в 2021 году составил 483 881 руб. 83 коп. При рождении второго ребенка маткапитал увеличивается на 155 550 руб. Если родился второй ребенок, а ранее право на маткапитал не возникало, то он составит 639 431 руб. 83 коп. Программа продлится до 2026 года, сумма будет ежегодно индексироваться.

«Маткапитал можно использовать, чтобы улучшить жилищные условия. То есть вложить средства либо в строительство дома, либо в ремонт, можно приобрести жилье. Обналичивать капитал — незаконно, так что при сделках со строительными компаниями или собственниками средства передаются путем безналичного перечисления», — объяснила омбудсмен.

Детский омбудсмен Волынец объяснила, как использовать маткапитал для улучшения жилищных условий
pixabay.com /

Средства маткапитала также можно направить на счет эскроу, добавила Ирина Волынец.

«Семья вправе также использовать капитал для самостоятельного ремонта в квартире или доме, если его, например, делает супруг, то есть без привлечения строительной организации», — подчеркнула собеседница агентства.

Одним из самых распространенных способов использования материнского капитала, обратила внимание Волынец, остается погашение ипотечного кредита на жилье.

«Есть несколько вариантов, куда направить средства. Во-первых, можно маткапитал использовать для уплаты первоначального взноса по ипотеке. Также можно погасить основной долг или закрыть проценты по кредиту на жилье. Исключением являются штрафы, комиссии, пени за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту», — рассказала уполномоченный по правам ребенка.

В завершение Ирина Волынец напомнила, что лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала.

Ранее ФАН сообщал, что индексацию материнского капитала на 2022 год пересмотрят с учетом фактической инфляции. Такое заявление озвучил глава Минтруда Антон Котяков в кулуарах Евразийского женского форума.

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