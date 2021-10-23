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Синоптики прогнозируют удар «бомбового циклона» по северо-западным штатам США
Весь мир
Синоптики прогнозируют удар «бомбового циклона» по северо-западным штатам США
wikipedia.org  /  NASA Goddard Space Flight Center / Public Domain

Вашингтон, 23 октября. К северо-западу США приближается сильный шторм. Метеоролог и профессор Университета Вашингтона Клифф Масс, назвал природное явление «экстраординарным событием».

По словам метеоролога, шторм может стать самым сильным за всю историю северо-запада и дойти до третьей категории (ураганы вызывающие серьезные повреждения жилых домов и промышленных построек. — Прим. ред.). Стихия принесет множество осадков и сильный порывистый ветер в прибрежные города. Под угрозой в первую очередь такие штаты, как Орегон, Вашингтон, Айдахо и Вайоминг.

«На спутниковом снимке, сделанном сегодня утром, виден впечатляющий шторм, облака клубятся в низком центре. Фронт вот-вот достигнет нашего побережья, что приведет к значительным осадкам на суше», — отметил Масс.

Метеоролог сайта AccuWeather Мэри Гилберт назвал приближающийся шторм «бомбовым циклоном». По его словам, помимо дождя и сильного ветра в некоторых районах США ожидается также снег.

«После штормовых условий в конце этой недели, бомбовый циклон, который ударит по Западу в конце этих выходных, вызовет значительные неблагоприятные погодные условия», — отметил он.

В начале сентября стало известно, что число жертв в результате последствий предыдущего урагана «Ида», который прошел через северо-восток США, выросло до 66 человек.

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