Синоптики прогнозируют удар «бомбового циклона» по северо-западным штатам США

Вашингтон, 23 октября. К северо-западу США приближается сильный шторм. Метеоролог и профессор Университета Вашингтона Клифф Масс, назвал природное явление «экстраординарным событием».

'Bomb Cyclone' Approaches as U.S. Readies For 'Strongest Storm in Northwest History'???????? https://t.co/o12bSLmbFT — Elaine Ben Moha (@LaineyWasi) October 22, 2021

По словам метеоролога, шторм может стать самым сильным за всю историю северо-запада и дойти до третьей категории (ураганы вызывающие серьезные повреждения жилых домов и промышленных построек. — Прим. ред.). Стихия принесет множество осадков и сильный порывистый ветер в прибрежные города. Под угрозой в первую очередь такие штаты, как Орегон, Вашингтон, Айдахо и Вайоминг.

«На спутниковом снимке, сделанном сегодня утром, виден впечатляющий шторм, облака клубятся в низком центре. Фронт вот-вот достигнет нашего побережья, что приведет к значительным осадкам на суше», — отметил Масс.

Watch the "Bomb Cyclone" form into a deep 953 mb low pressure center from a 1001 mb low just 24 hours earlier. #wawx pic.twitter.com/vXyebVu6zR — Scott Sistek (@ScottSeattleWx) October 21, 2021

Метеоролог сайта AccuWeather Мэри Гилберт назвал приближающийся шторм «бомбовым циклоном». По его словам, помимо дождя и сильного ветра в некоторых районах США ожидается также снег.

«После штормовых условий в конце этой недели, бомбовый циклон, который ударит по Западу в конце этих выходных, вызовет значительные неблагоприятные погодные условия», — отметил он.

В начале сентября стало известно, что число жертв в результате последствий предыдущего урагана «Ида», который прошел через северо-восток США, выросло до 66 человек.