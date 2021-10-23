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Читатели Hokkaido усомнились в способности Японии вернуть Курилы
Политика
Читатели Hokkaido усомнились в способности Японии вернуть Курилы
Федеральное агентство новостей

Токио, 23 октября. Япония не сможет установить контроль над Курильскими островами, поскольку в свое время Токио занял уступчивую позицию. К такому выводу пришли японские читатели издания Hokkaido.

Дискуссия среди пользователей развязалась после заявления премьера Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет Токио якобы распространяется на Южные Курилы. Москва выступила против такой позиции, напомнив, что острова являются российской территорией на законных основаниях.

Читатели издания Hokkaido разделились на два лагеря. Одни комментаторы настаивают на силовом возвращении территорий под контроль Японии, другие же усомнились в политике Токио по Южным Курилам.

«Все равно нам нужно упорно вести линию на истребование возврата наших островов!» — написал пользователь qty.

Читатели Hokkaido усомнились в способности Японии вернуть Курилы
wikipedia.org / Public Domain

Однако такая позиция устраивает далеко не всех японцев. Читатели уверены, что Россия не отдаст Курилы, а Токио сам виноват в том, что страна ранее заняла уступчивую позицию.

«Теперь ясно как божий день — острова нам не вернуть. И Россия позволяет себе даже гневаться на нас!» — считает юзер под ником mf.

Как стало известно ранее, японские читатели Yahoo News пристыдили свое правительство за «беззубые меры» против России на Курилах. По мнению пользователей, Токио следует подумать о вооруженном возвращении островов.

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