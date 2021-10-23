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Руководитель оркестра 35-й ракетной дивизии Романов признан лучшим дирижером ВС России

  /   Обновлено: 23 октября 2021 13:53
Армия
Руководитель оркестра 35-й ракетной дивизии Романов признан лучшим дирижером ВС России
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 23 октября. Руководитель военного оркестра 35-й ракетной дивизии лейтенант Максим Романов одержал победу в конкурсе дирижеров военных оркестров Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В конкурсе принимали участие 16 дирижеров военных оркестров, дислоцирующихся в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. Комиссия оценивала умение управлять военным оркестром в строю, а также методику репетиционной работы. По словам главного военного дирижера ВС РФ Тимофея Маякина, все участники конкурса станут кадровым резервом, что откроет перед ними перспективы для карьерного роста.

«В целом впечатление положительное. Приятно, что в конкурсе участвовало много молодых дирижеров, что они стремятся расти и совершенствоваться», — сказал Маякин.

Лауреатами конкурса также стали дирижер военного оркестра 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Алексей Суслов и руководитель военного оркестра 701-го Центра материально-технического обеспечения Северного флота Денис Гольдорф.

Стоит отметить, что 22 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ, одержавших победу в конкурсе военных врачей. Награды финалистам конкурса профессионального мастерства вручил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

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