Получение статуса резидента Арктической зоны упростили для малого бизнеса

Москва, 23 октября. Правительство РФ утвердило перечень направлений деятельности, на которые распространяется требование по инвестициям в недвижимость в Арктической зоне для резидентов, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Бизнесу для получения статуса резидента изначально необходимо был инвестировать в реконструкцию или строительство объектов недвижимости в Арктической зоне. Однако сейчас власти решили сделать исключение для 58 сфер, включая животноводство, лесоводство, обработку металлов, производство мебели, одежды, бумаги и изделий из кожи. От инвестиций также освобождаются предприятия по сбору и утилизации отходов и учреждения, предоставляющие медицинские и образовательные услуги.

Как считают в правительстве, нововведение должно простимулировать социально-экономическое развитие Арктической зоны. Получившие статус резидента бизнесмены смогут рассчитывать и на преференции. В частности, им будут снижены ставки по налогам и страховым взносам, предоставлены льготы на аренду земельных участков, дешевые кредиты и свободная таможенная зона.

Помимо этого, с 1 августа 2021 года на арктические территории РФ распространилась программа «Дальневосточный гектар». Россияне могут получить участок земли для развития подсобного хозяйства и хозяйственных проектов.