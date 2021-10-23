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Украинский канал LIVE показал элитную недвижимость Веры Брежневой и Константина Меладзе
Шоу-бизнес
Украинский канал LIVE показал элитную недвижимость Веры Брежневой и Константина Меладзе
ТАСС  /  Матвеев Эмиль

Киев, 23 октября. Украинские журналисты выяснили, какой недвижимостью владеют в их стране экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева и ее супруг — продюсер Константин Меладзе. Недавно пара купила квартиру в Киеве за 825 тысяч долларов (около 60 миллионов рублей).

Супруг певицы приобрел жилье в стеклянной башне Skyline. Площадь апартаментов составляет 206 квадратных метров, сообщает телеканал LIVE. В элитном доме есть свой тренажерный зал, комната для переговоров, библиотека, кафе и развлекательная зона для детей. Помимо квартиры, Меладзе и Брежнева купили место в подземном паркинге.

Звездная пара останавливается в этих апартаментах, когда бывает в Киеве. Однако это не единственная элитная украинская недвижимость знаменитых супругов. Например, у Брежневой есть квартира, в которой она жила после развода с бизнесменом Михаилом Киперманом. По оценкам риелторов, такая недвижимость обошлась певице в 350 тысяч долларов (почти 25 миллионов рублей). Кроме того, артистке принадлежат два коммерческих помещения в новостройках и пятикомнатная квартира в дореволюционном доме, которая оценивается в 1,5 миллиона долларов (более 106 миллионов рублей).

Украинский канал LIVE показал элитную недвижимость Веры Брежневой и Константина Меладзе
Pr Scr instagram.com / @ververa

У Меладзе есть трехкомнатные апартаменты в элитном ЖК «Бульвар фонтанов». Такая недвижимость стоит не менее 350 тысяч долларов. Продюсер владеет и частным трехэтажным домом в городке Украинка. На территории особняка, стоимость которого не называется, есть теннисный корт и причал для яхт.

Ранее дочь Веры Брежневой от Кипермана показала редкое фото с отцом. Девочка опубликовала снимок в честь дня рождения экс-супруга певицы.

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