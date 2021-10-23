Почему власти Израиля обвинили палестинские правозащитные группы в терроризме

Израильские власти объявили террористическими организациями шесть палестинских правозащитных и гуманитарных групп, после чего провели серию арестов их сотрудников.

Минобороны еврейского государства считает, что попавшие под прицел правоохранителей структуры имеют тесные связи с «Народным фронтом освобождения Палестины» (НФОП). Это леворадикальное движение имеет как собственную политическую партию, так и военное крыло, представители которого неоднократно совершали нападения на израильтян. По этой причине Тель-Авив запретил данное объединение на своей территории.

Террористическими объявлены следующие организации:

По данным израильского оборонного ведомства, эти объединения аффилированы с НФОП и представляют собой сеть его обеспечения.

Федеральное агентство новостей /

Военные считают, что НПО частично контролируются старшими руководителями палестинского военно-политического движения, а также активно нанимают на работу его членов. В том числе и тех людей, которые ранее принимали участие в реализации террористических акций на территории еврейского государства.

Israel labels Palestinian human rights groups as terrorist organisations https://t.co/M4A0JqT9Ar — The Guardian (@guardian) October 22, 2021

При этом подчеркивается, что запрещенные объединения входят в глобальную сеть финансирования «Народного фронта освобождения Палестины» — под видом спонсирования гуманитарных акций он получает большие деньги со стороны европейских стран и различных международных учреждений.

«Эти организации действовали под видом "организаций гражданского общества", но на практике они принадлежат руководству НФОП и являются его подразделениями, целью которых является уничтожение Израиля посредством совершения террористических актов», — говорится в заявлении главы минобороны Бени Ганца.

Six ONG palestiniennes reconnues comme terroristes en Israël: Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a reconnu six ONG palestiniennes comme terroristes pour leur interaction avec le Front populaire de libération de la… https://t.co/w4WwrBlXkL #International #BennyGantz — Cameroun (@237online) October 22, 2021

Охота на НПО

Теперь офисы шести этих организаций могут быть закрыты, а сотрудники — привлечены к уголовной ответственности или помещены под административный арест без предъявления обвинения или судебного разбирательства. При этом Тель-Авив конфискует их имущество и возьмет под контроль базы данных.

Финансирование или даже публичное выражение поддержки деятельности данных структур также запрещено.

Israel DM, Benny Gantz, Classifies 6 Palestinian Institutions as "Terrorist Institutions": Addameer, AlHaq, the Defense for Children -Palestine branch, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development and Union of Palestinian Women Committees pic.twitter.com/8OO6EZZKfQ — Alaa Daraghme (@AlaaDaraghme) October 22, 2021

Группы, попавшие в список запрещенных, играли важную роль в кампании по судебному преследованию Израиля за военные преступления в отношении палестинцев в Международном уголовном суде.

Они часто сотрудничали с ведущими мировыми правозащитными организациями и их часто цитировали в статусных международных новостных изданиях. Теперь же правовому и гуманитарному движению региона будет нанесен ощутимый ущерб.

Федеральное агентство новостей /

Глава организации «Аль-Хак» Шаван Джабарин выразил мнение, что включение его учреждения в список запрещенных групп было полностью политическим, не имеющим отношения к вопросам безопасности.

В связи с этим деятель призвал к международной солидарности и принятию конкретных мер для обеспечения немедленной отмены распоряжения израильского правительства.

«Широко распространенное и систематическое очернение Израилем палестинских правозащитных НПО и правозащитников направлено на делегитимизацию, притеснение, замалчивание и истощение их работы и ресурсов», — отмечается в публикации организации на ее официальном сайте.

Palestinian Human Rights NGOs will not be Silenced, and Call on the International Community to take Concrete Actions to Rescind Barbarous Israeli Designations https://t.co/eGlT0iGnV0 — Al-Haq الحق (@alhaq_org) October 23, 2021

Скандальное решение

Шаг израильских властей вызвал широкий общественный резонанс. Его уже осудили в Палестинской национальной администрации (ПНА), Организации Объединенных Наций, правозащитные группы и официальные лица из других стран.

«Эта ложь и клевета является целенаправленным нападением на гражданское общество и фундаментальное право палестинского народа противостоять незаконным действиям Израиля и разоблачать его непрекращающиеся преступления», — заявили чиновники ПНА.

Представительство ООН по правам человека на палестинских территориях также проявило обеспокоенность сложившейся ситуацией.

«Контртеррористическое законодательство не должно использоваться для ограничения разрешенной конституцией правозащитной и гуманитарной деятельности», — говорится в заявлении регионального офиса Организации Объединенных Наций.

При этом там подчеркнули, что приведенные израильской стороной причины запрета НПО выглядят расплывчатыми или неуместными. В то же время само скандальное решение Тель-Авива сотрудники ООН назвали лишь одним из череды схожих событий, укладывающихся в кампанию по противодействию гуманитарной и правовой работе в палестинском регионе.

I’m hearing disturbing news that the Israeli govt has just declared some human rights NGOs as terrorist organisations. Human Rights Defenders are not terrorists & should never be smeared like this.@HaYatElYaMaNi @sebusher @Addameer

@MehulAtLarge @alhaq_org — Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) October 22, 2021

Также приказ израильских властей раскритиковали в организациях Amnesty International и Human Rights Watch (HRW).

«Это ужасающее и несправедливое решение является нападением израильского правительства на международное правозащитное движение», — говорится в их совместном заявлении.

Breaking: @hrw & @amnesty in joint statement deem Israel's move to effectively outlaw 6 Palestinian NGOs "an attack on the int'l human rights movement" & warn that intl community's response will be "true test of its resolve to protect rights defenders." We proudly stand with them https://t.co/ZfST9hQJbZ pic.twitter.com/YUt3o3YDeE — Omar Shakir (@OmarSShakir) October 22, 2021

Специалист HRW по вопросам Израиля и Палестины Омар Шакир в разговоре с прессой отметил, что действия Тель-Авива являются систематическими. По мнению эксперта, нынешние события становятся вызовом для всего международного сообщества.

«Я думаю, что это реакция израильского правительства на рост осведомленности людей о его серьезных нарушениях, включая преступления против человечности, апартеид и преследование миллионов палестинцев», — сказал он.

При этом Шакир рассказал, что не понаслышке знаком с агрессивной политикой израильских властей. Два года назад он был депортирован из страны за свою работу по документированию нарушений прав человека. С тех пор эксперт проживает на территории соседней Иордании.

Israeli Defence Minister Benny Gantz has declared 6 prominent Palestinian human rights groups terrorists organisations which funnel donor money to outlawed groups.@MiddleEastMnt #freepalestine #news

Photo Pixabay

Source : Middle East Monitor pic.twitter.com/PPRiT2Vx7R — Voice of the Cape (@VOCfm) October 23, 2021

Примечательно, что руководство еврейского государства не стало согласовывать эти действия даже со своим ключевым союзником — Соединенными Штатами.

Как отметил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, Вашингтон не был предупрежден о планируемых шагах Тель-Авива.

«Мы будем обращаться к нашим израильским партнерам за дополнительной информацией об основаниях для этих обозначений», — сказал чиновник во время телефонного брифинга с репортерами.

Также он подчеркнул, что Белый дом считает сильное гражданское общество, уважение прав человека и основных свобод критически важными в жизни любого государства.

"We believe respect for human rights, fundamental freedoms and a strong civil society are critically important to responsible and responsive governance"



- US State Department spokesperson Ned1 Pricehttps://t.co/9vCBeYuxYZ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 23, 2021

При этом в настоящее время на территории США действует ряд палестинских объединений, внимание которых к существующей проблеме теоретически может оказать влияние на последующие действия американских властей.

Так, сотрудники базирующейся в стране правозащитной организации Adalah Justice Project выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность безопасностью находящихся в Израиле коллег.

We stand in complete solidarity with our friends and colleagues at AlHaq, Addameer, Defense of Children International-Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center, and Union of Palestinian Women's Committees. pic.twitter.com/YIIV8ljuwa — Adalah Justice Project (@AdalahJustice) October 22, 2021

Впрочем, вряд ли стоит ждать от Вашингтона каких-то реальных действий и санкций в отношении еврейского руководства. Руководство США ставит существующий союз значительно выше каких бы то ни было нарушений. Так что даже при самом неблагоприятном развитии событий дальше публичного порицания действий Тель-Авива не дойдет.

Примечательно, что за палестинских правозащитников вступились даже их израильские коллеги. Например, представители НКО «Бецелем» (B’Tselem) назвали произошедшее «актом, характерным для тоталитарных режимов», направленным на устранение нежелательных объединений гражданского общества.

«Нынешнее Правительство Израиля не стремится к переменам, а скорее к продолжению насильственного режима апартеида», — считают в организации.

Удар по Палестине

В прошлом руководство еврейского государства неоднократно демонстрировало репрессивную политику в отношении борцов за права человека: доходило до запретов на путешествия, полицейских рейдов в офисах и депортации «неудобных» деятелей.

Однако нововведения, подписанные по инициативе Бени Ганца, безусловно ограничат способность палестинского гражданского общества в изучении нарушений и привлечении внимания к деструктивной деятельности Израиля. Это приведет к еще большему ухудшению положения арабского населения региона, фактически остающегося без юридической защиты. Кроме того, отдельные слои общества лишатся важной части гуманитарной поддержки, предоставляемой закрываемыми организациями.

У шести групп, признанных запрещенными, есть всего лишь два месяца для того, чтобы обжаловать это решение. Представители организаций «Аль-Хак», «Аддамир» и «Защита детей Палестины», например, уже публично опровергли заявления об их связях с «Народным фронтом освобождения Палестины» и выразили намерения бороться за право на продолжение своей работы.

(1/11) Today, the Israeli Ministry of Defense issued a military order declaring @DCIPalestine and five other Palestinian human rights organizations to be "terrorist organizations."



Here's our full statement from General Director Khaled Quzmar: https://t.co/3QdvjC2po3 pic.twitter.com/jkckdZUTKN — Defense for Children (@DCIPalestine) October 22, 2021

Тем не менее вряд ли стоит ждать, что у них получится добиться в этом результата. США и другие западные страны неоднократно подтверждали право Израиля на защиту, а поскольку новое решение было принято под эгидой антитеррористической кампании, скорее всего на проблему закроют глаза.

Если же не исключать того факта, что объявленные вне закона НПО и правда имеют отношение к финансированию «Народного фронта освобождения Палестины», дальнейшая деятельность организации будет существенно ограничена. Это в свою очередь ослабит фонт палестинских сил, проявляющих солидарность в противостоянии с еврейским государством.

Федеральное агентство новостей /

Как бы то ни было, хоть ранее правозащитники и сумели привлечь внимание к нарушениям Тель-Авива на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа — пока это так ни к чему не привело. Израиль продолжает свою поселенческую политику и блокаду отдельных частей палестинского региона без реальных последствий.

Возможно власти рассчитывают, что устранение опальных организаций приведет к снижению информационного шума, провоцирующего антиизраильские выступления палестинцев. Впрочем, сейчас этот шаг лишь провоцирует новое обострение.

1 Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ