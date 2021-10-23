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Автоэксперт Гудков: в РФ снизилась популярность дошиповки шин в зимний период

  /   Обновлено: 23 октября 2021 13:40
Экономика
Автоэксперт Гудков: в РФ снизилась популярность дошиповки шин в зимний период
pixabay.com

Москва, 23 октября. Заместитель главного редактора ИД «За Рулем» Никита Гудков рассказал о положительных и отрицательных сторонах допошиповки резины. Он отметил, что услуга нужна не для всех комплектов резины, передает издание iReactor.

Гудков пояснил, что впервые автолюбители добавляли шипы на комплекты еще в СССР. Тогда с заводов чаще выходили шины, непредназначенные для холодного периода года. Однако теперь владельцам машин предоставлен широкий выбор. Автоэксперт напомнил, что глубина протектора должна составлять не менее четырех миллиметров.

Журналисты iReactor посетили ряд петербургских автосервисов. Там их заверили, что усиление конструкции позволит продлить использование покрышек на пару сезонов. Стоимость «ремонта» одного комплекта может достигать 4 тысяч рублей. Гудков отметил, что люди чаще стараются купить новую резину. Но по ряду причин люди могут вернуться на СТО.

Эксперт компании «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников ранее предложил людям выбирать зимние шины, исходя их своих потребностей.

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гудков резина шины дошиповка
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