Три совенка появились на свет в тульском экзотариуме

Тула, 23 октября. Семейство сов-сипух, проживающих на старой экспозиции, пополнилось тремя птенцами. Сегодня пернатые позволили сотрудникам тульского экзотариума с помощью штатива и экшн-камеры запечатлеть своих детенышей.

Судя по размеру, совятам примерно месяц. Все это время их родители атаковали всех, кто приближался к гнезду — они бросались на технику и защищали птенцов от возможной «угрозы».

Посетителей старой экспозиции экзотариума смогут понаблюдать за совятами примерно через полтора-два месяца. К этому времени птенцы окрепнут и будут учиться летать. Когда они смогут обходиться без заботы старших птиц, зоотехники их окольцуют и подготовят к передаче в другие зоопарки.

Накануне пользователи соцсетей превратили фото бегущего совенка в мем.