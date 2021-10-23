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Агент Валерия Гаркалина прокомментировала новость об ухудшении состояния актера

  /   Обновлено: 23 октября 2021 13:29
Общество
Агент Валерия Гаркалина прокомментировала новость об ухудшении состояния актера
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 23 октября. Народный артист России Валерий Гаркалин осенью попал в больницу из-за заражения коронавирусом. Агент знаменитого актера Наталья Теплова отреагировала на информацию об ухудшении состояния здоровья своего подопечного.

Звезда фильма «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин находится в реанимации. Медики делают все возможное, чтобы знаменитый пациент как можно скорее начал выздоравливать. Однако 23 октября в Сети распространилась новость, что его состояние стремительно ухудшается. Агент Наталья Теплова прокомментировала тревожное сообщение в разговоре с ФАН.

Официальный представитель народного артиста России заявила, что не знает, в каком состоянии он находится на самом деле. Данную информацию ей никто не предоставляет. Редакция несколько раз пыталась связаться с Никой Гаркалиной, дочерью актера, но она не отвечает на звонки.

Осведомленный источник в медицинских кругах сообщил, что COVID-19 практически на 100% поразил легкие Валерия Гаркалина. Артист подключен к аппарату ЭКМО.

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