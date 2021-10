Переходное правительство Ливии привержено проведению декабрьских выборов

Триполи, 23 октября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба поддерживает план проведения всеобщих выборов, намеченных на 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Глава кабмина накануне выступил на министерской конференции в Триполи. Он заявил, что привержен инициативе по стабилизации ситуации в североафриканском государстве.

Дабиба добавил, что правительство не жалеет усилий для объединения институтов страны и улучшения условий жизни ливийцев.

Libyans choose peace & stability today. #Tripoli has healed and regained its symbol as a unified capital. The stability of #Libya is the only way to complete building our civilian, security, and military institutions. We are going to elections on time. Libya welcomes the world!