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Переходное правительство Ливии привержено проведению декабрьских выборов
Весь мир
Переходное правительство Ливии привержено проведению декабрьских выборов
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 23 октября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба поддерживает план проведения всеобщих выборов, намеченных на 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Глава кабмина накануне выступил на министерской конференции в Триполи. Он заявил, что привержен инициативе по стабилизации ситуации в североафриканском государстве.

«С момента вступления в должность мы поддерживаем Высшую национальную избирательную комиссию в проведении выборов вовремя и подчеркиваем, что ПНЕ пришло для достижения безопасности и мира в Ливии после многих лет политического раскола», — сказал премьер.

Дабиба добавил, что правительство не жалеет усилий для объединения институтов страны и улучшения условий жизни ливийцев.

«Нам удалось договориться о том, что развитие, предоставление основных услуг и достижение гражданства и справедливости являются ключом к стабильности Ливии и единству ее народа под избранным гражданским политическим руководством, чего мы добьемся в ходе предстоящих выборов», — уточнил он.

Министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш подчеркнула важность «исторической конференции». Она надеется, что заседание станет основой для мирной жизни в стране, которую хотят ливийцы.

«Встреча в Триполи является большим шагом на пути к построению государства справедливости, терпимости и свободы», — заявила глава МИД.

Переходное правительство рассчитывает заручиться поддержкой международного сообщества для успешной реализации инициативы по стабилизации ситуации в Ливии. Тем не менее нерешенные вопросы к кабинету министров под руководством Дабибы остаются.

Палата представителей североафриканского государства в сентябре начала допрос премьер-министра по формированию госбюджета и выполнению прямых обязанностей. В итоге депутаты лишили доверия ПНЕ.

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