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Политолог Дудчак назвал выгоду для Украины от предложения «Газпрому» о транзите газа
Экономика
Политолог Дудчак назвал выгоду для Украины от предложения «Газпрому» о транзите газа
Новостное агентство «Харьков».  / 

Если «Газпрому» будет коммерчески выгодна скидка в 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема, о которой заявил Владимир Зеленский, то российская компания может рассмотреть предложение. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал экономист, политолог Александр Дудчак.

Так он прокомментировал предложение президента Украины предоставить России скидку в 50% на транзит голубого топлива сверх контракта. Лидер страны подчеркнул, что Киев гарантирует специальные антикризисные условия.

«Это, конечно, удивляет после всей риторики в отношении России и президента — и вдруг Украина с таким заманчивым предложением выступает. Украина обязательно скажет о том, что она чем-то жертвует в интересах Европы и европейской безопасности. Они якобы не о себе думают, а исключительно об европейском благе, чтобы в Европе наступили мир и спокойствие», — рассказал Александр Дудчак.

Политолог Дудчак назвал выгоду для Украины от предложения «Газпрому» о транзите газа
ФБА «Экономика сегодня» /

Политолог добавил, что этот шаг будет использован для пиара и попыток обвинить Россию в том, что она пытается навязать «Северный поток — 2», а Украина напротив — предлагает хорошие условия.

«Шаг, который предлагает Украина, идет сверх контрактных обязательств. Я думаю, что в «Газпроме» обязательно рассмотрят данное предложение и сделают выводы. Они, в принципе, не обязаны идти навстречу таким пожеланиям. Если будет коммерческий интерес, то «Газпром» рассмотрит [предложение], а с другой стороны, очень много европейских компаний вовлечены в «Северный поток — 2», для той же Германии в первую очередь интересен именно его запуск в полном объеме», — объяснил собеседник агентства.

Дудчак уверен, если бы «Союз-90/Зеленые» (немецкая политическая партия) следовала бы своим принципам, то она бы не мешала, а выступала основным сторонником проекта «СП-2», так как это самый экологически безопасный газопровод.

Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что Соединенные Штаты будут формировать внешнюю и внутреннюю политику Украины на протяжении ближайших десяти лет. По словам эксперта, с приходом к власти президента США Джо Байдена стало ясно, что Вашингтон уже не так сильно интересуется украинским вопросом.

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Все новости / Экономика / Политолог Дудчак назвал выгоду для Украины от предложения «Газпрому» о транзите газа
украина зеленский газпром сп-2
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