Экс-замглавы Минобороны РФ Картаполов: учения в Таджикистане показали единство стран ОДКБ

Москва, 23 октября. Учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане прошли на высоком профессиональном уровне и способствовали укреплению боевого содружества. Об этом заявил экс-замглавы Минобороны РФ, депутат Госдумы Андрей Картаполов.

По его словам, масштабные оперативно-стратегические учения «Боевое братство — 2021» показали всему миру единство взглядов стран-участниц ОДКБ на существующие вызовы и угрозы.

«Учения продемонстрировали высокий уровень взаимодействия между воинскими контингентами государств — членов ОДКБ, слаженность органов управления и подразделений, достижение оперативной совместимости сил и средств, а также показали всему миру единство взглядов государств — членов ОДКБ на существующие вызовы и угрозы», — сказал Картаполов.

Напомним, 22 октября в Таджикистане стартовали масштабные учения сил ОДКБ «Боевое братство — 2021». В маневрах принимают участие военнослужащие из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В рамках учений военные отразили вторжение террористических отрядов. В учениях задействованы четыре тысячи человек и более 500 единиц техники.