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Космический корабль NASA Orion отправится к Луне в феврале 2022 года
Технологии
Космический корабль NASA Orion отправится к Луне в феврале 2022 года
wikipedia.org  /  NASA /Public Domain

Хьюстон, 23 октября. Первый запуск американской комической миссии «Артемида» к Луне будет осуществлен в феврале будущего года. Он продлится от четырех до шести недель, заявил руководитель данной программы Майк Сарафин.

Высокопоставленный представитель NASA напомнил, что доставка беспилотного корабля Orion к спутнику Земли будет осуществлена новой ракетой Space Launch System. При ее запуске в первой половине февраля полет займет более длительный срок, объяснил Сарафин.

«В случае запуска ракеты во второй половине отведенного периода, миссия будет считаться короткой и продлится четыре недели. Мы точно знаем длительность каждого варианта», — подчеркнул руководитель американской программы исследования Луны.

Ранее стало известно, что расписанную под хохлому ракету «Союз-2.1а» доставят 25 октября на стартовую позицию космодрома Байконур. На корпус ракеты также нанесена символика в честь 800-летия города Нижний Новгород.

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сша nasa orion
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