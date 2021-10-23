Космический корабль NASA Orion отправится к Луне в феврале 2022 года

Хьюстон, 23 октября. Первый запуск американской комической миссии «Артемида» к Луне будет осуществлен в феврале будущего года. Он продлится от четырех до шести недель, заявил руководитель данной программы Майк Сарафин.

Высокопоставленный представитель NASA напомнил, что доставка беспилотного корабля Orion к спутнику Земли будет осуществлена новой ракетой Space Launch System. При ее запуске в первой половине февраля полет займет более длительный срок, объяснил Сарафин.

«В случае запуска ракеты во второй половине отведенного периода, миссия будет считаться короткой и продлится четыре недели. Мы точно знаем длительность каждого варианта», — подчеркнул руководитель американской программы исследования Луны.

Ранее стало известно, что расписанную под хохлому ракету «Союз-2.1а» доставят 25 октября на стартовую позицию космодрома Байконур. На корпус ракеты также нанесена символика в честь 800-летия города Нижний Новгород.