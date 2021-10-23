Легкие госпитализированного Валерия Гаркалина поражены почти на 100%

Москва, 23 октября. Состояние звезды фильма «Ширли-мырли» Валерия Гаркалина, находящегося в больнице с коронавирусом, значительно ухудшилось. Легкие актера поражены почти на 100%.

Артист все еще находится в реанимации на аппарате ЭКМО. Показатель сатурации у Гаркалина снизился до 40%. Как говорят врачи, функции легких актера постепенно снижаются, передает Telegram-канал Mash.

Кроме того, в организме знаменитости повышаются значения, символизирующие о воспалениях. Медики отмечают риск возникновения тромбозов и продолжают бороться за жизнь Гаркалина.

О госпитализации звезды «Ширли-мырли» стало известно в начале октября. Гаркалин почти две недели находился в медикаментозном сне, но затем стало известно, что он пришел в себя.