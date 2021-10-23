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Генсек ОДКБ Зась: Таджикистан защищен от любых террористических угроз

  /   Обновлено: 23 октября 2021 13:12
Армия
Генсек ОДКБ Зась: Таджикистан защищен от любых террористических угроз
primeminister.am  /  Пресс-служба премьер-министра Армении

Полигон Харб-Майдон (Таджикистан), 23 октября. Крупные маневры «Боевое братство – 2021» коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане стали свидетельством защищенности этой страны от внешних угроз, в том числе террористического порядка. Такое заявление сделал генсек ОДКБ Станислав Зась на таджикском полигоне Харб-Майдон.

Генерал Зась отметил, что военнослужащие из стран ОДКБ не отрабатывали конфликт с Афганистаном в ходе своих учений.

«Коллективные силы продемонстрировали всему миру, в том числе и нашим недоброжелателям, что эта земля надежно защищена, что любое устрашение будет пресечено и Таджикистан никогда не останется один на один со своей бедой», — подчеркнул Зась.

Ранее стало известно о начале активной фазы учений войск ОДКБ на полигоне Харб-Майдон, в ходе которой производились вылеты разведывательных самолетов Л-39 ВВС Таджикистана, а также действия спецназа и пограничников.

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