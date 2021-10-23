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Роналду исключил скорый уход из сборной Португалии

  /   Обновлено: 23 октября 2021 13:01
Спорт
Роналду исключил скорый уход из сборной Португалии
instagram.com  /  @cristiano

Манчестер, 23 октября. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что в ближайшее время не собирается завершать карьеру в национальной команде.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, являющийся лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, заявил, что по-прежнему мотивирован играть за Португалию. Слова 36-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» приводит Sky Sports.

«Вы говорите о сборной Португалии, но в Лиге чемпионов у меня больше всего голов, больше всего побед, голевых передач… Все. Но я хочу продолжать. Мне нравится играть в футбол. Приятно делать людей счастливыми», — подчеркнул Роналду.

Ближайший матч сборной Португалии состоится 11 ноября. Команда Фернанду Сантуша на выезде сыграет с Ирландией в квалификации ЧМ-2022.

Ранее стало известно об интересе каталонской «Барселоны» к форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Контракт самого дорогостоящего футболиста мира с французским клубом истекает летом следующего года.

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