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Рейтинг Байдена снизился вдвое с начала 2021 года
Весь мир
Рейтинг Байдена снизился вдвое с начала 2021 года
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 23 октября. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена среди независимых избирателей снизился вдвое с начала года — до 34%, согласно опросу Gallup. В феврале лидера страны одобрял 61% респондентов.

Исследователи Gallup связывают падение уровня поддержки Байдена с недавними неудачами, такими как дорогой инфраструктурный план, высокая инфляция и безработица.

Исследование также выявило сильную поляризацию вокруг фигуры президента. Среди демократов за Байдена выступают 92% и 6% против, тогда как среди республиканцев против 94% опрошенных и только 4% за. При этом на национальном уровне рейтинг главы государства остался стабильным и составил 42% после резкого падения на шесть пунктов в сентябре. Согласно последнему опросу Gallup, его общественное одобрение снизилось в общей сложности на 14% с июня.

Независимые избиратели не связаны с двумя крупнейшими партиями США и голосуют на основании собственных убеждений.

В начале октября рейтинг одобрения Байдена упал до 38%. Это рекордно низкий уровень за все время его пребывания на посту.

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