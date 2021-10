Рейтинг Байдена снизился вдвое с начала 2021 года

Вашингтон, 23 октября. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена среди независимых избирателей снизился вдвое с начала года — до 34%, согласно опросу Gallup. В феврале лидера страны одобрял 61% респондентов.

Biden support has dropped sharply among independent voters, poll finds https://t.co/r9NYMxemmN pic.twitter.com/xNlEsyjxIS