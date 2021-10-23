Карина Мишулина и Тимур Еремеев поделились фото покойного отца в день его рождения

Москва, 23 октября. Актриса Карина Мишулина опубликовала на странице в Instagram несколько фото со знаменитым отцом в день его рождения. Внебрачный сын советского актера Тимур Еремеев также почтил память знаменитого родителя в Сети, но без лишних комментариев.

Народный артист РСФСР Спартак Мишулин скончался летом 2005 года, его дочь Карина до сих пор не может смириться с утратой. Актриса показала поклонникам архивные кадры с родителем, а в описании снимков поделилась теплыми воспоминаниями о нем.

«95 лет! Сегодня у папы был бы юбилей. Он никогда не справлял день рождения. Не любил. В этот день он либо работал, либо был дома», — написала Карина Мишулина.

Звезда сериала «Физрук» призналась, что хотела бы вновь обнять папу и прижаться к нему, как когда-то это делала. Фолловеры поддержали актрису и выразили ей соболезнования.

Тимур Еремеев, который еще в 2017 году объявил себя внебрачным сыном Спартака Мишулина, также почтил память отца. В Stories он опубликовал его без дополнительных комментариев.

Prt Scr instagram.com / @timureremeev

Еремеев сделал несколько генетических экспертиз, чтобы доказать родство с советским актером. Однако Мишулина отказывается верить, что у нее есть брат, продолжая считать себя единственной наследницей.