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Военные ЮВО передадут российским больницам более 20 тонн жидкого кислорода
Армия
Военные ЮВО передадут российским больницам более 20 тонн жидкого кислорода
vk.com  /  Михаил Охлопков

Москва, 23 октября. В Южном военном округе начат процесс формирования запасов кислорода для помощи российским медучреждениям, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

К настоящему моменту военные подготовили более 20 тонн кислорода, который в ближайшее время будет направлен в российские больницы.

«Оказание помощи муниципальным медучреждениям в зоне ответственности ЮВО в доставке кислорода успешно организовано в Северной Осетии, где с августа текущего года на регулярной основе кислород доставляют в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Владикавказ», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 октября президент России Владимир Путин провел совещание с членами российского правительства, в ходе которого поручил Минобороны РФ обеспечить медучреждения кислородом в период сложной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

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россия военные кислород COVID-19
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