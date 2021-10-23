Распутина призвала к ответственности пасынка, которого ее дочь обвинила в домогательствах

Москва, 23 октября. Знаменитая певица Маша Распутина высказалась о скандале с ее дочерью Марией и сыном супруга исполнительницы Романом Захаровым. Артистка считает, что ее пасынок должен отвечать за свои действия.

Скандал с семьей Распутиной разгорелся в эфире шоу Андрея Малахова на канале «Россия-1». Дочь певицы обвинила сводного брата в домогательствах. После этой ситуации артистка призвала пасынка к ответственности.

«Этот нечеловек должен ответить за все содеянное зло, которое он причинил нашей семье. Он должен ответить за всю подлость, которую он сотворил. И по всем кармическим законам Вселенной, и по человеческим», — возмутилась знаменитость в комментарии «Собеседнику».

Распутина подчеркнула, что не общается с сыном своего мужа и не собирается этого делать в будущем. Что касается участия ее дочери в шоу Малахова, то певица утверждает, что девушку использовали. Как отметила артистка, у ее дочери есть плохие подруги, которые ее «науськивают на всякую гадость».

«Самая главная ее беда в том, что она не слушает родителей. Когда она начнет слушать нас, ее жизнь совершенно по-другому пойдет», — заявила Распутина.

instagram.com / @_zakharova_m

Дочь исполнительницы говорила на шоу Малахова, что сводный брат предлагал ей переспать. На тот момент девушке было 19 лет, а пасынку артистки — 42 года. Дочь Распутиной также утверждала, что Захаров угрожал ее матери.