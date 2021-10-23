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Песков прокомментировал информацию о встрече Путина, Алиева и Пашиняна
Политика
Песков прокомментировал информацию о встрече Путина, Алиева и Пашиняна
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Москва, 23 октября. Кремль своевременно сообщит, если будут достигнуты договоренности о проведении саммита с участием России, Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель президентской администрации прокомментировал информацию о том, что соответствующая встреча может пройти в первой декаде ноября.

«В случае, если такая договоренность будет достигнута, мы своевременно сообщим об этом», — заявил Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Как стало известно ранее, встреча президента России Владимира Путина, его коллеги из Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна может пройти в Москве. Об этом сообщил осведомленный источник.

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Армения путин песков кремль
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