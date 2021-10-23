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Более половины россиян планируют провести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября дома

  /   Обновлено: 23 октября 2021 12:46
Общество
Более половины россиян планируют провести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября дома
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 23 октября. Аналитики университета «Синергия» выяснили планы россиян на предстоящие нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, более половины опрошенных (56%) основную часть проведут дома.

Примерно 24,1% респондентов намерены подрабатывать в этот период, 17,9% участников опроса хотят навестить родных. Путешествовать планируют 14,9% россиян, 5,6% опрошенных будут заниматься самообразованием.

«Примерно 3,2% респондентов надеются, что в нерабочие дни они смогут посетить культурно-досуговые мероприятия и учреждения по QR-коду», — говорится в исследовании.

Около 29% россиян проведут эти дни на даче, в путешествие по России отправится почти каждый десятый опрошенный, за границу планирует поехать 5,5% участников опроса. Рекомендациям Роспотребнадзора собираются следовать 26% респондентов. При этом 34,3% опрошенных не строят планов на длинные выходные и будут просто отдыхать. Исследования проводились в октябре 2021 года, в них приняло участие пять тысяч россиян старше 18 лет.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали гражданам в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября по возможности оставаться дома и не планировать никаких поездок. Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты, сообщили в ведомстве.

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планы нерабочие дни синергия
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