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Россиянам посоветовали не ездить по бездорожью на некоторых полноприводных кроссоверах
Экономика
Россиянам посоветовали не ездить по бездорожью на некоторых полноприводных кроссоверах
hyundainews.com  /  Hyundai Motor

Москва, 23 октября. Почти все современные кроссоверы представляют собой сугубо городские авто, наличие полного привода в которых не делает их подходящими для бездорожья. Каким SUV пересеченная местность противопоказана, рассказали журналисты издания «За рулем».

В первую очередь, к ним относится ряд моделей Hyundai — Santa Fe, ix35, Tucson и ix55, — а также Kia Sportage и Kia Sorento. Съезжать с дорог на них не советуют из-за конструктивного просчета в соединении валов коробки передач и углового редуктора, передающего тягу с поперечно расположенного двигателя на задние колеса.

Соединение шлицевой втулки или шлицов на ведущем валу редуктора у этих автомобилей собирается «на сухую» и не смазывается. Спустя время через изношенные уплотнения в туда проникают грязь и влага. В итоге шлицы начинают ржаветь, и система полного привода «дает сбой» уже после 100 тысяч километров пробега.

Российским водителям станет доступно новое поколение внедорожника Jeep Grand Cherokee. Об этом сообщили в пресс-службе американского автопроизводителя.

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автомобили водители кроссоверы бездорожье
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