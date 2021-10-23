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Ливийская нефтяная корпорация и «Татнефть» обсудили перспективы сотрудничества
Весь мир
Ливийская нефтяная корпорация и «Татнефть» обсудили перспективы сотрудничества
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Триполи, 23 октября. Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии Мустафа Саналла провел закрытую встречу с генеральным директором российской компании ПАО «Татнефть» Наилем Магановым и сопровождающей его делегацией.

Согласно информации пресс-службы ННК, в ходе переговоров стороны обсудили аспекты совместного сотрудничества, в частности, восстановление геологоразведочных работ на скважине B2 на контрактной территории 4-82. Представители «Татнефти» сообщили, что компания возобновила в последние дни буровые работы, которые реализуются по плану.

Со своей стороны Национальная нефтяная корпорация круглосуточно следит за процессом через специализированные технические отделы и оказывает им полную поддержку для достижения целей. Руководство ННК также обсудило перспективы будущего сотрудничества с «Татнефтью» и его расширение за счет проведения совместных исследований, передачи технологий и взаимных визитов. В конце встречи Саналла поблагодарил главу российской компании и пригласил его посетить объекты Национальной нефтяной корпорации в ближайшие дни.

В начале месяца представитель ПАО «Татнефть» Василий Мозговой сообщил о возобновлении работ на нескольких месторождениях в Ливии. По его словам, стороны подписали четыре соглашения о разделении продукции, которые регулируют добычу на задокументированной территории.

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ливия татнефть
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