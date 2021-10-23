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МИД Судана обсудил с делегацией США переход к демократии в стране
Весь мир
МИД Судана обсудил с делегацией США переход к демократии в стране
Prt Scr twitter.com/AlArabiya  / 

Хартум, 23 октября. Министр иностранных дел Судана Марьям ас-Садик аль-Махди обсудила в пятницу с официальным представителем США развитие политической ситуации в стране и усилия по достижению демократических преобразований.

Это произошло во время ее встречи с заместителем посланника Соединенных Штатов на Африканском Роге Пейтоном Нофом в Хартуме, согласно заявлению МИД. Стороны обсудили также вопросы переходного периода, достижения мира, завершения формирования властных структур, выполнения Джубинского соглашения и другие важные темы.

Министр подтвердила стремление добиться демократических преобразований, чтобы создать гражданское правительство, отвечающее чаяниям суданского народа. Аль-Махди выразила надежду, что Вашингтон поддержит Хартум на данном сложном этапе.

Согласно заявлению МИД, заместитель посланника США со своей стороны высоко оценил усилия властей Судана, направленные на осуществление демократического перехода, и призвал к тому, чтобы все партнеры в правительстве пришли к консенсусу ради обеспечения успеха в политическом процессе. Ноф указал на готовность Вашингтона поддержать Хартум в достижении этих целей.

Двумя днями ранее премьер-министр восточноафриканского государства Абдалла Хамдок сообщил во время встречи с посланником США, что жители страны стремятся продвигать цели революции до самого конца. Пейтон Ноф прибыл в Хартум в среду с официальным визитом. Несколько недель назад обострилась напряженность между военным и гражданским компонентами переходной власти на фоне пресечения попытки государственного переворота 21 сентября.

С 21 августа 2019 года Судан переживает 53-месячный переходный период, который закончится выборами в начале 2024 года. Власть в это время делится между армией, политическими партиями и вооруженными движениями, подписавшими Джубинское мирное соглашение с правительством.

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сша судан
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