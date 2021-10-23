Число жертв ДТП с фурой и поездом в Приамурье увеличилось до двух

Благовещенск, 23 октября. Число погибших при столкновении фуры и грузового поезда в Амурской области увеличилось до двух.

Крупная авария произошла в Свободненском районе на станции Ледяная. По предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Машинист не успел применить экстренное торможение, поскольку расстояние было слишком маленьким на момент инцидента. Десять вагонов поезда сошли с рельсов. В результате столкновения поезда и фуры погиб водитель грузовика и помощник машиниста. Пострадал машинист-инструктор.