Египет и Китай обсудили сотрудничество в области поставок вакцин Sinovac в Африку

Каир, 23 октября. Египет стремится расширить сотрудничество с Китаем, чтобы стать основным центром по экспорту вакцин в африканские страны. Об этом пишет Al-Awsat.

Министр здравоохранения республики Хала Зайед встретилась с вице-президентом по исследованиям и разработкам компании Sinovac Biotech Гао Цяном. Стороны обсудили укрепление партнерства в области передачи технологий производства лекарственного препарата Каиру.

«Египетское правительство благодарно китайской корпорации за поддержку в сдерживании пандемии путем предоставления вакцин и поставок сырья для их изготовления на местном уровне», — заявила глава минздрава.

وزيرة الصحة تستقبل مدير عام شركة "سينوفاك" لبحث تعزيز التعاون في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات



وزيرة الصحة: الرئيس السيسي يقدم كافة سبل الدعم لتوطين صناعة اللقاحات بمصر pic.twitter.com/IEzas8QtzR — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 21, 2021

Хала Зайед и Гао Цян также обсудили практические шаги, необходимые для передачи технологии производства препарата Египетской холдинговой компании VACSERA. Во время беседы они рассмотрели возможность отправки местных специалистов для обучения в Китай.

Россия и Египет в апреле подписали соглашение о совместном изготовлении вакцины «Спутник V» против COVID-19. Ежегодный выпуск достигнет уровня в 40 млн доз.