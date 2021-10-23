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Египет и Китай обсудили сотрудничество в области поставок вакцин Sinovac в Африку
Весь мир
Египет и Китай обсудили сотрудничество в области поставок вакцин Sinovac в Африку
twitter.com  /  @mohpegypt

Каир, 23 октября. Египет стремится расширить сотрудничество с Китаем, чтобы стать основным центром по экспорту вакцин в африканские страны. Об этом пишет Al-Awsat.

Министр здравоохранения республики Хала Зайед встретилась с вице-президентом по исследованиям и разработкам компании Sinovac Biotech Гао Цяном. Стороны обсудили укрепление партнерства в области передачи технологий производства лекарственного препарата Каиру.

«Египетское правительство благодарно китайской корпорации за поддержку в сдерживании пандемии путем предоставления вакцин и поставок сырья для их изготовления на местном уровне», — заявила глава минздрава.

Хала Зайед и Гао Цян также обсудили практические шаги, необходимые для передачи технологии производства препарата Египетской холдинговой компании VACSERA. Во время беседы они рассмотрели возможность отправки местных специалистов для обучения в Китай.

Россия и Египет в апреле подписали соглашение о совместном изготовлении вакцины «Спутник V» против COVID-19. Ежегодный выпуск достигнет уровня в 40 млн доз.

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китай египет производство sinovac
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