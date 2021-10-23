ВСУ нанесли минометные удары по окраинам Донецка и Горловки

Донецк, 23 октября. Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов и гранатометов окраины Донецка и Горловки. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив более 30 мин по жилым кварталам населенных пунктов ДНР. Под ударами украинской артиллерии оказались окраины Донецка и Горловки. В ходе обстрелов украинская армия применяла минометы калибра 82 и 120 миллиметров, а также гранатометы.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли 13 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые запрещают применение любого вида оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, а также инженерные работы и полеты беспилотников.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бессмысленными переговоры с действующими украинскими властями. По его словам, в настоящее время Украина находится под управлением «слабых людей», которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы