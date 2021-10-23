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Любовь Казарновская предупредила об опасности тотальной цифровизации

  /   Обновлено: 23 октября 2021 12:29
Общество
Любовь Казарновская предупредила об опасности тотальной цифровизации
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 23 октября. Человечество ждет печальное будущее, которое может наступить из-за глобальной цифровизации, считает оперная певица и педагог Любовь Казарновская. По словам артистки, об этом давно предупреждают многочисленные эксперты.

Оперная исполнительница рассказала в программе «Интервью», что она давно пытается донести до людей информацию об опасности тотальной цифровизации, однако ей не верят. Как отметила Казарновская, никто не видит, куда движется человечество, передает «Царьград».

«Тебе не нужно личного пространства и своей воли. Зачем они тебе? За тебя все решит «цифра». Она за тебя подумает, скажет, что поесть, укажет человека, которого тебе не любить надо, а, так сказать, вступить с ним в некие отношения», — поделилась своим видением будущего певица.

По мнению педагога, людям внушат, что им не нужна личная собственность. Жителя Земли смогут в один день заменить на рабочем месте, причем это не обязательно будет другой человек, полагает оперная исполнительница. Как отметила артистка, если общество не хочет слушать певицу, то пусть внемлет словам экспертов.

«Братцы мои, да сколько сегодня специалистов высочайшего класса, которые кричат с кровавой пеной у рта? Они вопиют: люди, одумайтесь, смотрите статистику происходящего в мире. Не надуманную, а реальную!» — предупредила Казарновская.

Оперная певица отметила 65-й день рождения 18 июля. Блогер и общественный деятель Вадим Манукян отметил в этот день, что Казарновской рукоплещет весь мир.

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певица цифровизация казарновская
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