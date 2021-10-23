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Вин Дизель отвел 22-летнюю дочь покойного Пола Уокера к алтарю
Шоу-бизнес
Вин Дизель отвел 22-летнюю дочь покойного Пола Уокера к алтарю
Global Look Press  /  Moviestore Collection

Нью-Йорк, 23 октября. Модель Мидоу Уокер вышла замуж в 22 года. Свадьба дочери покойного актера из «Форсажа» Пола Уокера состоялась еще в начале октября, к алтарю девушку вел Вин Дизель, который дружил и работал с ее отцом.

Мидоу Уокер опубликовала на личной странице в Instagram короткое видео, снятое на собственной свадьбе. В комментариях к ролику она оставила лишь два слова: «Мы женаты». Супругом 22-летней модели стал актер Луи Торнтон-Аллан. Регистрация брака состоялась в начале октября в Доминиканской Республике, а празднование немного позднее в Нью-Йорке.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что невесту к алтарю сопровождал исполнитель одной из главных ролей в «Форсаже» Вин Дизель. Знаменитый актер дружил с ныне покойным Полом Уокером, который трагически погиб вместе с другом.

Подписчики Мидоу Уокер положительно отреагировали на новость о состоявшейся свадьбе. В комментариях к публикации они засыпали молодоженов поздравлениями. Некоторые из них отметили, что теперь ждут новостей о скором прибавлении в семье.

Американский актер Пол Уокер погиб в автокатастрофе в 2013 году. Его образ может появиться в новых частях «Форсажа» с помощью современных технологий.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вин Дизель отвел 22-летнюю дочь покойного Пола Уокера к алтарю
свадьба дочь уокер дизель
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