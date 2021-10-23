Садыр Жапаров: Киргизия купит БПЛА у России и Турции

Бишкек, 23 октября. Киргизские власти намерены приобрести военные беспилотники у России и Турции, заявил президент центральноазиатского государства Садыр Жапаров.

Лидер Киргизии сообщил об этом в ходе пресс-конференции в Бишкеке.

«В Турции и России мы покупаем ударные беспилотники», — подчеркнул Жапаров.

По его словам, российские специалисты также занимаются восстановлением боеспособности реактивных самолетов ВВС Киргизии. Ранее о планах импорта российских БПЛА «Орлан-10» и турецких дронов «Байрактар» сообщил председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, который одновременно занимает пост вице-премьера правительства страны.

Жапаров также отверг возможность размещения в Киргизии американской военной базы. Он отметил, что в стране уже есть база российской армии в Чуйской области.