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Замглавы МИД КНДР Пак Мен Хо: США нагнетают напряженность в Тайваньском проливе

  /   Обновлено: 23 октября 2021 12:25
Армия
Замглавы МИД КНДР Пак Мен Хо: США нагнетают напряженность в Тайваньском проливе
ФБА «Экономика сегодня»

Пхеньян, 23 октября. Обострение обстановки в Тайваньском проливе является результатом целенаправленной политики руководства США, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо.

Вашингтон подстрекает Тайбэй к объявлению своей независимости от Китая и тем самым дестабилизирует региональную ситуацию, сообщил Пак Мен Хо, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Только с начала нынешнего года США под предлогом «свободы судоходства» в любое время перебрасывали военные корабли различного назначения в Тайваньский пролив. А недавно задействовали даже военный корабль союзника и поэтапно обостряют ситуацию в Тайваньском проливе», — подчеркнул замглавы МИД КНДР.

По словам северокорейского дипломата, США вмешиваются в тайваньский вопрос «безрассудным образом» и создают потенциальные угрозы не только для Китая, но и для КНДР. Ранее представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь после ракетных испытаний армии КНДР призвал все стороны на Корейском полуострове к максимальной сдержанности.

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сша кндр тайвань
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